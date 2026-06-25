«Диплом вместо лайков». В Госдуме предложили маркировать страницы психологов с высшим образованием

По его словам, создание общего реестра вряд ли повлияет на активность так называемых «инстаграмных*» консультантов, однако введение четкой маркировки для авторов, обладающих профильным образованием, могло бы стать рабочим инструментом.

«„Инстаграмных* психологов“ создание реестра не остановит. Возможно, стоит рассмотреть возможность специальной пометки страниц авторов, которые имеют соответствующее образование», — пояснил парламентарий.

Как уточняет издание, казахстанский сенат ранее утвердил законодательную норму, которая открывает возможность для отстранения от практики широкого круга специалистов, именующих себя психологами, но не имеющих дипломов. Речь идет о тысячах «инстаграмных*» экспертов, чья деятельность теперь может быть ограничена на законодательном уровне.

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