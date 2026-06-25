Соведущий Малышевой развенчал главный миф о ЗОЖ

Врач-иммунолог Андрей Продеус, известный зрителям по программе «Жить здорово!», разрушил один из самых живучих стереотипов о здоровом образе жизни — что полезная еда обязательно бьет по кошельку. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист пояснил, что сейчас в одном из северных регионов России разрабатывается потребительская корзина, состоящая исключительно из полезных продуктов. В нее войдут обычные, доступные каждому продукты — картофель, макароны из твердых сортов, крупы, сезонные овощи и недорогие источники белка.

Продеус уверен, что такой набор позволит составить вкусные и привычные рационы, которые не ударят по бюджету, но при этом обеспечат организм всеми необходимыми веществами. Он подчеркнул, что «правильно» не значит «дорого», и люди часто переплачивают за модные суперфуды, забывая о простых продуктах, которые не уступают им по питательности.

Кроме того, иммунолог напомнил основные принципы питания для тех, кто хочет похудеть или просто поддерживать форму. Во-первых, важно принимать пищу 4–5 раз в день, но небольшими порциями — примерно по 250–300 мл каждая.

Это помогает избежать переедания и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Во-вторых, нужно пить достаточно воды: примерно 30 мл на килограмм массы тела в сутки. Продеус отметил, что многие игнорируют водный баланс, а ведь даже легкое обезвоживание замедляет метаболизм и ухудшает самочувствие.

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