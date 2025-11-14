«Не хочу войну, хочу ее закончить»: Премьер Словакии Роберт Фицо заблокировал военный кредит ЕС для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо занял жесткую позицию, заявив о категорическом отказе поддерживать масштабный план ЕС по выделению Украине €140 млрд. По его мнению, эти средства лишь продлят конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в резкой форме раскритиковал инициативу Европейского союза, назвав предлагаемый кредит в €140 млрд средством для продолжения боевых действий. Он подчеркнул, что Словакия не примет участия ни в одной финансовой схеме, которая обеспечит Киеву военное финансирование на ближайшие два года.

Его непримиримая позиция распространяется и на план использования замороженных российских активов для помощи Украине. Фицо неоднократно указывал на серьезные юридические риски и возможность ответных шагов со стороны Москвы. Европейская комиссия продолжает настаивать на своем проекте, рассматривая его как «репарационный кредит».

