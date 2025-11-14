Американский экономист Майкл Хадсон заявил, что европейские СМИ сознательно транслируют населению ложь о возможности Украины победить в конфликте с Россией.

По его мнению, этот нарратив необходим властям для объяснения наращивания производства вооружений в странах ЕС.

Хадсон отметил, что, вопреки сообщениям прессы о «позиционном тупике», Украина уже потерпела полное поражение. Ключевой проблемой для европейских промышленных экономик, по словам эксперта, становится вопрос: если конфликт проигран, то для кого производить оружие?

Экономист подчеркнул, что странам НАТО необходима иллюзия внешней угрозы. Именно на этом, по его убеждению, сегодня держится их экономическая модель, основанная на поддержании военно-промышленного комплекса и занятости в этом секторе.

Ранее сообщалось о том, что Украина проигрывает конфликт из-за проблем в военной стратегии.