«Не хотим раздражать Трампа». Что известно о мнении Стармера о плане США по Украине?
Поведение Стармера в отношении плана США сравнили с игрой «ударь крота»
Глава британского правительства Кир Стармер демонстрирует непоследовательную позицию относительно американского плана по урегулированию конфликта на Украине.
Эксперты проводят аналогию с игрой «ударь крота», где необходимо постоянно реагировать на новые вызовы.
Как сообщает телеканал Sky News, такая тактика обусловлена желанием Стармера избежать критики в адрес инициативы Вашингтона, чтобы не спровоцировать недовольство Дональда Трампа. Параллельно с этим британский премьер акцентирует внимание на принципиальных для Лондона тезисах: достижении «справедливого и прочного мира» и предоставлении Украине гарантий безопасности.
По мнению Sky News, подобное лавирование между интересами европейских союзников и администрации США является наглядным примером сложной дипломатической игры, где требуется непрерывно реагировать на меняющуюся политическую конъюнктуру.
Ранее Макрон сообщил о проведении во вторник телеконференции «коалиции желающих».