«Не хотим раздражать Трампа». Что известно о мнении Стармера о плане США по Украине?

Эксперты проводят аналогию с игрой «ударь крота», где необходимо постоянно реагировать на новые вызовы.

Как сообщает телеканал Sky News, такая тактика обусловлена желанием Стармера избежать критики в адрес инициативы Вашингтона, чтобы не спровоцировать недовольство Дональда Трампа. Параллельно с этим британский премьер акцентирует внимание на принципиальных для Лондона тезисах: достижении «справедливого и прочного мира» и предоставлении Украине гарантий безопасности.

По мнению Sky News, подобное лавирование между интересами европейских союзников и администрации США является наглядным примером сложной дипломатической игры, где требуется непрерывно реагировать на меняющуюся политическую конъюнктуру.

Ранее Макрон сообщил о проведении во вторник телеконференции «коалиции желающих».