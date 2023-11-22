«Не исключены провокации»: выяснилось, может ли быть нарушена гуманитарная пауза в секторе Газа

Ливанская «Хезболла» готова соблюдать гуманитарную паузу, о которой договорились ХАМАС и Израиль. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, возможно ли нарушение договоренностей одной из сторон.

«Соглашение ЦАХАЛ и ХАМАС о перемирии и обмене заложниками является положительным сигналом в ближневосточном конфликте. Насколько это перемирие будет соблюдено, зависит от многих факторов», — подчеркнул Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что одним из условий перемирия был отказ Израиля от любой воздушной активности в секторе Газа. По его мнению, если режим прекращения огня и будет нарушен, то именно так.

«Если ХАМАС хочет сохранить секретность места содержания заложников, то стоит обменивать их в последний день с последующей сменой дислокации оставшихся. Не исключены провокации, а обстрелы могут продолжиться со всех сторон, правда с меньшей интенсивностью», — пояснил Ванифатов.

Политолог добавил, что от соблюдения условий этого перемирия будет зависеть дальнейший ход боевых действий в секторе Газа. Также вероятно, ни одна из сторон не будет строго следовать договоренностям.

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