«Им приходится нелегко»: выяснилось, как бойцы ХАМАС относятся к детям-заложникам

Израиль и ХАМАС изучают вариант обмена заложников по формуле «дети на детей» при посредничестве Катара и США. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, сколько детей держат в заложниках ХАМАС и Израиль. По его словам, дети — это самый ценный актив при захвате пленных.

«При переговорах всегда в первую очередь идет речь об их освобождении. На данный момент в израильских тюрьмах содержатся около 200 палестинских детей. Точное количество детей, удерживаемых ХАМАС, определить сложно, но это не более 40 человек», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что на первый взгляд инициатива выглядит более выгодной для ХАМАС именно из-за разницы в количестве удерживаемых детей. Он считает, что израильские военные, находясь на территории Газы, могут сразу восстановить число палестинских детей в своих тюрьмах.

«Заключенным с обеих сторон детям приходится нелегко. Говорить о том, что бойцы ХАМАС более человечно относятся к своим заложникам, в том числе к детям, к сожалению, не приходится. Если обмен детей состоится, и дети перестанут страдать, это будет победой дипломатии», — подчеркнул собеседник.

Ванифатов заострил внимание на том, что обмен должен проходить под контролем одной из международных организаций. Это позволит установить контроль и обеспечить передачу всех удерживаемых в заложниках детей.

Ранее ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников.