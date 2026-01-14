«Не люблю наблюдать смерть». Трамп раскрыл главный фактор своих внешнеполитических решений

В ходе беседы с журналистами телеканала CBS президент США Дональд Трамп обозначил ключевой внутренний барьер, который влияет на его решения в мировой политике.

По его словам, этим барьером является его личная система моральных принципов.

«Я говорю о морали, я высокоморальный человек. Я не люблю наблюдать смерть, я не люблю наблюдать, как страдают наши люди. Я также не люблю наблюдать страдания людей по другую сторону», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос о факторах сдерживания на международной арене.

В качестве иллюстрации глава государства привел пример военной операции в Венесуэле, отметив, что американская сторона не понесла потерь. Однако он добавил, что гибель «множества людей» с противоположной стороны вызвала у него негативные чувства. Именно этот аспект, по утверждению Трампа, заставляет его в процессе принятия судьбоносных решений «ограничивать себя моралью», которую он охарактеризовал как «очень высокую».

