Не менее тринадцати палестинцев в секторе Газа погибли после удара ЦАХАЛ

Как минимум 13 мирных жителей погибли в секторе Газа после авиационных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия, расположенного в северной части палестинского анклава, и по городу Хан-Юнис на юге. Об этом сообщило палестинское информагентство WAFA .

Отмечается, что пять палестинцев получили смертельные ранения после атаки израильских БПЛА на кладбище в районе Аль-Фалуджа, которое расположено недалеко от лагеря беженцев.

«Израильские военные продолжали воздушные и артиллерийские обстрелы жилых домов ...в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В результате ...по меньшей мере восемь мирных жителей погибли и еще несколько получили ранения», – говорится в материале агентства.

По данным источника, ЦАХАЛ использовал «дымовые гранаты» в центральной части Газы, а беспилотники наносили удары в разных местах центральной части города.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года после того, как палестинского радикальное движение ХАМАС выпустило по Израилю порядка пяти тысяч крылатых ракет. Кроме того, боевики группировки вторглись в государство через южную границу с сектором Газа.

С конца октября ЦАХАЛ проводит наземную операцию в палестинском анклаве, цель которой – уничтожение центром командования ХАМАС.