Не подружился с элитой: раскрыта причина вынужденой отставки русского мэра Колумбии

В Колумбии произошла необычная отставка. Мэр города Тунха Михаил Краснов, уроженец Саратова, покинул свой пост. Градоначальником он стал три года назад, построив предвыборную кампанию на антикоррупционных лозунгах. И, судя по всему, слишком хорошо справлялся с задачей. Местные элиты решили, что русский гринго им мешает. Подробности — в сюжете корреспондента РЕН ТВ Александра Надсадного.

Из окна его кабинета Тунха видна как на ладони. На рабочем столе — два флага: российский и колумбийский. Краснов родился в Саратове, учился в Германии, принял гражданство Колумбии. Два года назад жители Тунхи выбрали его мэром, чтобы «большой русский» разобрался с местной мафией и победил коррупцию. Народ ждал чуда.

«Что получилось в первый день после выборов? С утра уже была очередь: "Дайте мне работу". Я сказал: "Если я дам вам работу вместо того, чтобы сделать какой-то отбор, то это же тоже коррупция, правильно?"», — рассказал Краснов.

Дипломированный экономист получил в наследство пустую казну и миллионные долги. Он начал исправлять ошибки предшественников: строить парки, ремонтировать дороги, развивать туризм. Но местным элитам такое рвение не понравилось. Повод для отставки нашли быстро. До выборов Краснов работал преподавателем, а это, по законам Колумбии, считается нахождением на госслужбе. Нарушение, которое запрещает занимать пост мэра. Сам Краснов объясняет: он ничего не нарушал, есть закон, освобождающий преподавателей и медиков от этого запрета. Но колумбийская Фемида оказалась слепа к очевидному.

Пока жернова правосудия крутятся, Краснов продолжал работать. Без опыта в политике, без поддержки местных кланов. Горожане называют его «учителем». Он владеет пятью языками, простой и открытый — не такой, как его политические оппоненты. За его спиной — всего один охранник. Для Колумбии это почти самоубийство, но для студенческого городка Тунха, где нет наркокартелей и уличных воришек, — норма.

«За прошлый год мы снизили количество различных преступлений: краж, домашних краж, краж из авто, краж скота. Драки — на 22%, хотя мы сделали декрет, и бары работают 24 часа», — поделился бывший мэр.

У русского градоначальника колумбийского города нет ни своего дома, ни дорогих машин, ни вилл у моря. Эту тесную комнату, похожую на пенал, он снимает у университетского товарища. Из ценностей — книги на разных языках и бесценный политический опыт.

«У меня появился опыт муниципальной работы, управления в дичайших условиях. Как в 90-х, когда тебя пытаются скинуть, подставить, подстроить, засадить, и ты еще как-то выживаешь в чужой стране. Мне кажется, это достаточно важно», – подчеркнул он.

Если его лишат права занимать государственные должности в Колумбии, он готов вернуться в Россию. Крепкий хозяйственник и кризисный менеджер, по мнению наблюдателей, мог бы быть полезен, например, в родном Саратове.

Ранее сообщалось, что замминистра ЖКХ Ярославской области поймали на взятке.