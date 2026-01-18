Вероятность того, что спецслужбы США могут похитить президента Украины Владимира Зеленского, является нулевой. Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик пояснил, что, в отличие от лидера Венесуэлы Николоса Мадуро, украинский президент уже выполнил свою задачу по передаче страны под внешнее управление.

«Зеленский, в отличие от Мадуро, уже сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы», — сказал Медведчук.

Он отметил, что такая капитуляция делает фигуру украинского лидера не представляющей оперативного интереса для американских ведомств.

Кроме того, политик прокомментировал нынешнее состояние отношений между Киевом и Вашингтоном. По его словам, после инцидента, связанного с Белым домом, Зеленский перешел к политике открытого заискивания перед администрацией президента США Дональда Трампа, пытаясь сохранить американскую поддержку.

Ранее профессор Веломски заявил, что в лучшем случае Зеленский будет изгнан.