«Не просто фон, а символ». За спиной президента во время неформальной встречи обнаружили картину «Хлебное поле»

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

К такому выводу пришлись корреспонденты РИА Новости, изучив видеозапись, опубликованную Кремлем в субботу. На кадрах президент России в неформальной обстановке благодарит владельца пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой и дегустирует угощения.

На заднем плане, за спиной главы государства, хорошо различимо живописное полотно с изображением поля и проселочной дороги. Как установило агентство, это произведение и есть «Хлебное поле» кисти Олега Путнина.

Согласно информации на сайте Российской академии художеств, «Хлебное поле» входит в число основных произведений Путнина. Художник является академиком РАХ и членом Союза художников России.

Ранее сообщалось о том, что владелец пекарни «Машенька» сообщил о росте числа покупателей.