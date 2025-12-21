«Не просто фон, а символ». За спиной президента во время неформальной встречи обнаружили картину «Хлебное поле»
В кабинете Путина обнаружили картину «Хлебное поле»
Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]
Рабочее пространство в резиденции Владимира Путина украшает картина российского художника Олега Путнина «Хлебное поле».
К такому выводу пришлись корреспонденты РИА Новости, изучив видеозапись, опубликованную Кремлем в субботу. На кадрах президент России в неформальной обстановке благодарит владельца пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой и дегустирует угощения.
На заднем плане, за спиной главы государства, хорошо различимо живописное полотно с изображением поля и проселочной дороги. Как установило агентство, это произведение и есть «Хлебное поле» кисти Олега Путнина.
Согласно информации на сайте Российской академии художеств, «Хлебное поле» входит в число основных произведений Путнина. Художник является академиком РАХ и членом Союза художников России.
