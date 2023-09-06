«Не смогут выполнять свои обязанности»: выяснилось, как «болезнь легионеров» подкосит бойцов ВСУ

«Болезнь легионеров», вспышки которой были зафиксированы в конце лета в Польше, может существенно подкосить боеспособность ВСУ. К такому выводу пришли эксперты после сообщений о том, что два батальона украинских военных численностью около тысячи человек попали в больницы Харькова.

Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин назвал легионеллез достаточно опасным заболеванием, от которого может пострадать любое общество: от мирных жителей до военных, находящихся на фронте.

«Надо сказать, что, когда люди болеют любым инфекционным заболеванием, они становятся недееспособными. Выполнение точных команд, использование каких-то приборов становится практически невозможным. А у «болезни легионеров» еще и смертность на уровне 20%», — объяснил врач корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Надеяться на то, что ВСУ попросту вымрут, бессмысленно. Однако, по заверениям эксперта, массовые заражения, влияющие на успехи соединений на фронте, вероятны.

«Лечится легионеллез достаточно хорошо, препараты существуют, диагноз можно поставить достаточно быстро. Но среди военного контингента те, кто заболеет, будут «выпадать», не смогут выполнять свои обязанности, потому что проблема серьезная. К тому же, эта инфекция передается воздушно-капельным путем, а в закрытых коллективах распространяется очень быстро», — подчеркнул Кондрахин.

Полковник в отставке Виктор Литовкин придерживается схожего мнения. По его мнению, слишком оптимистичных прогнозов на этот счет строить не стоит — ВСУ ослабнут. Впрочем, это не значит, что их ряды будут совсем сломлены инфекцией.

«Много польских наемников на Украине, они могли принести эту заразу туда. Болезнь опасная, могут возникнуть определенные проблемы», — заявил военный эксперт.

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