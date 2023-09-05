«Пытаются нагреть руки на военных расходах»: выяснилось, зачем на Украине завели дело против будущего министра обороны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициировал дело против руководства украинского Фонда государственного имущества. Официальным поводом для разбирательств стало увольнение независимых членов наблюдательного совета компании «Центрэнерго», контролируемой государством. Однако со стороны происходящее выглядит, как очередной передел сфер влияния среди элит.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», уверен, что конфликт связан с назначением руководителя Фонда госимущества Рустема Умерова на должность министра обороны Украины. Реальными предпосылками происходящего он видит «олигархические разборки».

«Шмыгаль — креатура Ахметова. Олигархические группы сейчас пытаются нагреть руки на военных расходах. По оценкам российских политологов, из общего объема военной помощи Киеву более чем в 100 млрд долларов около 40 млрд разворовано. Когда речь заходит о контроле над такими финансовыми потоками, неизбежны конфликты, в том числе с использованием административного ресурса», — пояснил эксперт.

По словам собеседника, дело не закончится ничем, его замнут по команде из Вашингтона. Американские кураторы Киева недовольны использованием их ресурсов — наступление, на которое было потрачено так много денег, провалилось, а политические конкуренты Байдена уже задают неудобные вопросы. В связи с этим вся военная управленческая вертикаль Украины будет заполнена американскими креатурами, а Умеров — один из них.

«Количество украинских олигархических кланов, допущенных к распилу военной помощи, сократится. Но на итогах военной кампании текущего года эти внутренние конфликты, перестановки во власти и централизация управления украинской военной машиной не скажутся. Кампания провалена», — подчеркнул Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Таким образом, независимо от того, выльется ли дело в арест Умерова или он все-таки займет место министра обороны, ситуация на фронте останется плачевной для Киева. А вот заработать на западных инвестициях украинским олигархам будет сложнее.

Ранее в Киеве объяснили отставку Резникова.