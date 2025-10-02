Ирландский журналист Чей Боуз высказал в социальной сети X резкую критику в адрес украинских властей, связав масштабное наводнение в Одессе с проблемой коррупции в высших эшелонах власти.

По его мнению, катастрофические последствия ливня, обрушившегося на город, являются прямым следствием системного воровства и безответственности окружения Владимира Зеленского.

Боуз утверждает, что официальные соболезнования президента и его команды — не более чем лицемерие. Коррумпированное правительство Зеленского проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы, как и все остальное, заявил журналист.

Это заявление прозвучало на фоне тревожных сводок от властей. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. По последним данным, предоставленным вице-премьером Алексеем Кулебой, в результате стихийного бедствия погибли десять человек.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского уличили в обмане своих спонсоров.