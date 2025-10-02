Не стихия, а расплата: как воровство Зеленского и его окружения привело к трагедии в Одессе?
Журналист Боуз обвинил Зеленского в гибели людей из-за наводнения в Одессе
Ирландский журналист Чей Боуз высказал в социальной сети X резкую критику в адрес украинских властей, связав масштабное наводнение в Одессе с проблемой коррупции в высших эшелонах власти.
По его мнению, катастрофические последствия ливня, обрушившегося на город, являются прямым следствием системного воровства и безответственности окружения Владимира Зеленского.
Боуз утверждает, что официальные соболезнования президента и его команды — не более чем лицемерие. Коррумпированное правительство Зеленского проигнорировало инфраструктурные потребности по всей Украине. Деньги, выделенные на противопаводковые работы, давно разворованы, как и все остальное, заявил журналист.
Это заявление прозвучало на фоне тревожных сводок от властей. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. По последним данным, предоставленным вице-премьером Алексеем Кулебой, в результате стихийного бедствия погибли десять человек.
Ранее сообщалось о том, что Зеленского уличили в обмане своих спонсоров.