После гибели помощника и друга главы ВСУ Валерия Залужного, которую многие эксперты связывают с нежеланием Владимира Зеленского покидать кресло президента Украины, встал вопрос о том, что будет дальше. Готов ли Залужный отомстить, ликвидировав, например, друзей или семью Зеленского?

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий считает, что такой исход вполне вероятен. Супруга и дети нынешнего главы киевского режима могут стать целью для его политических противников.

«Покушения возможны, причем не только ради мести, но и в качестве пиара. В дальнейшем же могут убить и самого Зеленского, а обвинить во всем «руку Кремля». Это позволит еще и привлечь внимание западных стран, отвлечь их ненадолго от Израиля и Палестины», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, уверен собеседник, сделать это будет крайне сложно. Семья Зеленского и в целях безопасности, и ради комфорта уже давно не живет на Украине.

«Его родственники уже давно обитают в Европе и Великобритании. Они могут иногда появляться на Украине, но основную часть времени проводят за границей, поэтому и ловить их придется именно во время редких приездов», — заключил Галицкий.

Ранее выяснилось, как Залужный ответит Зеленскому на убийство своего помощника.