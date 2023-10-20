«Не только в Турции»: удары Израиля по Газе спровоцировали рост антисемитизма в мире

Член правящей турецкой «Партии справедливости и развития» Сулейман Сезен похвалил Гитлера за то, что тот убивал евреев, отрывок выступления политика показали на ТВ. Таким образом Сезен осудил Израиль за удары по Палестине.

Социолог и доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков рассказал, стоит ли ждать роста антисемитизма в Турции. По его словам, это действительно может произойти.

«Уровень антисемитизма в целом ряде государств, где доминирующей религией является ислам, и так достаточно высок из-за долговременных арабо-израильских противоречий. В настоящее время в результате очередной эскалации напряженности в секторе Газа действительно можно ожидать увеличение числа антиизраильских выступлений не только в Турции, но и в некоторых других государствах Азии и Африки», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время эксперт добавил, что наказания ни для политика, ни для государства от ООН не последует. Максимум, на что пойдет Запад, это публичное осуждение и критика.

«Несомненно, мировое сообщество в лице ООН или других международных организаций будет осуждать подобные высказывания, тем более, если они исходят от лиц, имеющих властные полномочия. С другой стороны, вряд ли будут предприняты какие-то практические шаги, чтобы наказать виновных в подобных высказываниях или привлечь их к реальной ответственности», — отметил Башлыков.

Основная задача сейчас, добавил социолог, это не допустить развертывания масштабного силового конфликта на Ближнем Востоке, в том числе не спровоцировать участие других стран в нем. Поэтому жесткие действия в данной ситуации будут лишними.

Ранее стало известно, какие города Турции не затронули протесты из-за ситуации в секторе Газа.