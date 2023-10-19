«Местным не до этого»: какие города Турции не затронули протесты из-за Палестины

Турция объявила траур по жертвам конфликта на Ближнем Востоке, следует из распоряжения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Три дня во всех государственных учреждениях страны будут приспущены флаги в знак памяти о погибших палестинцах.

Путешественник Сердар Каррыев рассказал нам об обстановке в Турции на данный момент.

Протесты почти утихли

«Действительно, после объявления трехдневного траура приспустили флаги на всех госучреждениях. Скорбят не только по жертвам разрушенной больницы «Аль-Ахли», но по всем погибшим палестинцам в ходе конфликта Израиля и ХАМАС», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Турции, добавил эксперт, прошло большое количество протестов. Местами они еще вспыхивают, но уже в меньших масштабах.

«Особенно масштабные митинги проходили в Анкаре и Адане — там находится военная база США. В Стамбуле собрались несколько тысяч человек, некоторые из них даже взобрались на крышу израильского посольства, сорвали флаг и заменили его на палестинский. Даже в Анталье наблюдались беспорядки, но там было не больше 30-40 участников», — поделился наблюдениями Каррыев.

Фото: [ Саша Савельева/ТАСС ]

Не всех затронуло

Полиция, отметил путешественник, довольно быстро разгоняет протестующих. Постоянно звучат призывы обходиться без провокаций, не разжигать ситуацию, которая и так может воспламениться в любой момент. Собеседник издания однако подчеркнул, что в тех местах, где есть скопления туристов, митинги не проходят.

«Курортные города особо не затронуло происходящее. Даже каких-то активных разговоров со стороны турков нет. Тут все еще идет туристический сезон, все еще очень жарко, а потому местным попросту не до этого. В основном активность сосредоточена на севере страны, в городах-мегаполисах и окрестностях», — заключил Каррыев.

Ранее мы сообщали, что сочувствующие палестинцам турки громят рестораны McDonald's в Стамбуле.