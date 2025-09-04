Не в критике дело: Захарова узнала неожиданную причину своей популярности в Китае

На ВЭФ Мария Захарова рассказала, как высокопоставленный чиновник из Китая объяснил ей причину ее популярности в стране, отметив, что дело вовсе не в критике США, а в ее красоте. Об этом также сообщает РИА Новости .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась интересной историей. Во время выступления на сессии Восточного экономического форума она рассказала о разговоре с высокопоставленным китайским чиновником, имя которого она, по понятным причинам, не назвала. По словам Захаровой, он отметил ее широкую известность в Китае, что, безусловно, заинтересовало представителя российского МИД.

Захарова, не лишенная чувства юмора, решила пошутить и предположила, что ее популярность в Китае может быть связана с ее резкими и частыми критическими высказываниями в адрес Соединенных Штатов Америки. Однако, как рассказала Захарова, китайский чиновник посмотрел на нее с загадочной улыбкой и развеял ее предположения. Он заявил, что истинная причина ее популярности кроется вовсе не в политических взглядах, а в ее привлекательной внешности.

