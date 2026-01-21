«Не вписался в график». Король Карл III отказался встретиться с Гарри во время его визита в Лондон

В ходе своего пребывания в Лондоне принц Гарри не смог организовать личную встречу со своим отцом, королем Карлом III. Как сообщает Daily Star, ссылаясь на осведомленные источники в Букингемском дворце, в графике монарха не было предусмотрено времени для сына.

Причиной визита герцога Сассекского в британскую столицу 19 января стало судебное разбирательство против газет Daily Mail и Mail on Sunday, которых он обвиняет в нарушении приватности. Примерно в тот же период Карл III должен был прибыть из Шотландии в Лондон для продолжения медицинских процедур. Однако, несмотря на географическое совпадение, их пути так и не пересеклись.

Предыдущий контакт между отцом и сыном состоялся лишь в сентябре 2025 года — это была короткая, первая за полтора года беседа за чаем. По неподтвержденным данным, после той встречи Гарри предлагал королю нанести визит в Калифорнию.

