«Не замечали даже, когда он прикладывался к рюмочке»: Путин рассказал об отношении Запада к Ельцину

Во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что его предшественник Борис Ельцин пользовался симпатией Запада до тех пор, пока не высказал свою позицию о недопустимости ударов по Югославии без одобрения ООН. После этого он сразу же столкнулся с критикой, передает РИА Новости.

«Все было как бы хорошо, его покровительственно хлопали по плечу, не замечали даже, когда он немножко прикладывался к рюмочке», — сказал Путин.

Далее президент подчеркнул, что как только Ельцин выступил в защиту Югославии и указал, что атаки на Белград нарушают международное право и устав ООН, его начали преследовать.

По словам Путина, Ельцин тогда подчеркнул, что в современных условиях Европе недопустимо наносить удары по столица европейского государства без санкции Совета безопасности ООН, и получил в ответ шквал критики.

Ранее газета Der Spiegel писала, что бывший президент РФ Борис Ельцин обращался к американскому коллеге Биллу Клинтону с просьбой передать Европу под заботливое крыло России.