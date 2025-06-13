Небензя: израильская атака против Ирана подталкивает регион к ядерной катастрофе

По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, обострение отношений между Израилем и Ираном может привести к серьезным последствиям, вплоть до ядерной катастрофы в регионе. Об этом информирует ТАСС .

Виталий Небензя подчеркнул, что нападения на Иран без каких-либо причин и удары по объектам, связанным с ядерной энергетикой, не могут быть оправданы.

«Мы вынуждены обсуждать новую, опаснейшую и безответственную авантюру Западного Иерусалима в регионе, на этот раз еще и подталкивающую регион к масштабной ядерной катастрофе», — отметил он в ходе заседания Совбеза ООН.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций обратил внимание на то, что мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к этой провокации.

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции объявили о том, что Иран осуществил пуск сотен баллистических ракет в направлении Израиля в рамках операции «Суровое возмездие». В числе прочего, Исламская республика нанесла удар по штабу израильского Минобороны в Тель-Авиве.

Корпус стражей исламской революции Ирана также предупредил Израиль о возможных последствиях в случае нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В ответ на подобные действия Тегеран готов нанести удары по аналогичным объектам на территории Израиля.

Недавно стало известно, что 13 июня Совет Безопасности ООН проведёт экстренное заседание в связи с нападениями Израиля на Иран.