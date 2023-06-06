Небензя: Киев совершил атаку на Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба

Постпред РФ в ООН Василий Небензя, выступая на экстренно созванном Россией заседании Совбеза ООН, заявил, что за подрывам Каховской ГЭС стоит исключительно преступный киевский режим во главе с президентом владимиром Зеленским.

Киевский режим совершил немыслимое преступление, подорвав дамбу Каховской ГЭС, а украинские власти грозились сделать это еще в прошлом году, констатировал Небензя.

«Москва призывает Генсека ООН и все мировые державы осудить подрыв Киевом дамбы Каховской ГЭС. Киев совершил этот теракт для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба», - подчеркнул российский дипломат.

Напомним, под утро вторника, 6 июня, украинские боевики в очередной рез обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.