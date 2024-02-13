Небензя: Киеву придется доказать в суде свою непричастность к геноциду в Донбассе

После заключения Международного суда ООН по искам против РФ, Украина будет вынуждена доказать собственную непричастность к геноциду в Донбассе. Об этом заявил постпред РФ в СБ ООН Василий Небензя, передает информационное агентство РИА Новости .

Дипломат заявил, что суд отверг заявления украинской стороны о том, что РФ злоупотребляет Конвенцией против геноцида для того, чтобы оправдать свою СВО. Таким образом, Киев самостоятельно посадил себя на скамью подсудимых и теперь доказать, что не стоит за организацией геноцида, добавил Небензя.

Он также отметил, что суд отказался признавать РФ агрессором и спонсором терроризма.

«Иными словами, в Донбассе не было террористов...лишь те, кто требовал от власти соблюдения законных прав...», — подчеркнул представитель российской дипломатической миссии.

Более того, добавил представитель дипмиссии РФ, украинское руководство назвало операцию на территории Донбасса действиями против «террористов», которых, как установил суд, там не было.