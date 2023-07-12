Небензя назвал бездействие Запада по «Северным потокам» заметанием следов

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад бездействует при ведении расследования диверсии на «Северных потоках», потому что пытается выиграть время на то, чтобы замести следы. Слова дипломата передают РИА Новости .

В качестве доказательства своих слов, Небензя указал на формулировку, посвященную расследованию Швеции. Говорилось, что подозреваемых в диверсии огласят позже, в ходе расследования. Дипломат считает, что такой выбор слов указывает лишь на то, что правительство Швеции изначально не собирается искать виновных.

Небензя подчеркнул, что подобное бездействие можно списать лишь на то, что Запад оттягивает время для заметания следов.

Диверсия на «Северном потоке» произошла еще 26 сентября. Тогда там упало давление и произошла утечка газа рядом с датским островом Борнхольм.