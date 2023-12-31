Небензя назвал удар по Белгороду терроризмом

Удар украинских ВС, нанесенный накануне по российскому Белгороду является актом терроризма. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации , созванного Россией.

По словам представителя российской дипломатической миссии, удар Украины по городу в России является терроризмом, который был преднамеренным, неизбирательным и комбинированным.

Представитель РФ также выразил удивление тем фактом, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш до сих пор никаким образом не прокомментировал украинский теракт.

Дипломат заявил, что соучастником Украины в данных преступлениях является коллективный запад. Небензя подчеркнул, что чем больше угроз будет создаваться для РФ, тем жестче она будет давать на них ответы.