Когда речь идет о конфликте, который разразился на Украине, то секретариат Организации Объединенных Наций не соблюдает положенных ему принципов равноудаленности от всех сторон. Он не в состоянии быть беспристрастным, так считает постоянный представитель от РФ Василий Небензя. Его слова привели РИА Новости .

По мнению постпреда, все международные западные делегации отказываются замечать любые преступления, которые совершает украинское правительство. Тем самым Запад становится соучастником таких действий.

«То же самое касается Секретариата ООН, который должен придерживаться принципа равноудаленности, однако на практике его постоянно нарушает», - указал Небензя.

Дипломат также отметил ангажированность ряда специализированных учреждений ООН, особенно правозащитных. Они отказываются быть беспристрастными, несмотря на свой статус.

Ранее Василий Небензя высказался на полях ООН по поводу оружия, которое поставляется на Украину с Запада. По его утверждению, все эти поставки ничего не поменяют. ВСУ не смогут переломить ход боевых действий в свою сторону.