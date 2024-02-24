Небензя отказался слушать доклады по Украине стран ЕС, послав евродипломатов «упражняться в красноречии друг с другом»

«Ответьте мне на риторический вопрос: какую добавленную стоимость будут иметь написанные под копирку выступления этих чиновников, кроме возможности покрасоваться на телеэкранах своих стран, выражая безоговорочную непоколебимую поддержку своим киевским клиентам?» —сказал Небензя.