Небензя отказался слушать доклады по Украине стран ЕС, послав евродипломатов «упражняться в красноречии друг с другом»
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Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя не захотел оставаться в зиле заседаний, чтобы послушать доклады представителей государств Евросоюза по ситуации на Украине, информирует ТАСС.
Российский дипломат назвал выступления своих европейских коллег «ритуальными заклинаниями», предложив докладчикам «поупражняться в красноречии друг перед другом».
«Ответьте мне на риторический вопрос: какую добавленную стоимость будут иметь написанные под копирку выступления этих чиновников, кроме возможности покрасоваться на телеэкранах своих стран, выражая безоговорочную непоколебимую поддержку своим киевским клиентам?» —сказал Небензя.
Напомним, в ходе субботнего заседания Совбеза ООН рассматривалась тема конфликта на Украине.
Ранее, выступая в ООН, Небензя заявил, что Россия готова воевать на Украине до конца.