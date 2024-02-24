В своем маниакальном стремлении поддерживать нацистский режим на Украине Западу придется выбирать, хочет ли он постоянно транить на это деньги, или желает спасти что-то от этой страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Выступая с трибуны международной организации в Нью-Йорке Небензя подчеркнул, что Россия готова воевать на Украине до конца.

Также Небензя назвал условие для сохранения Украины, как государства, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, сохранить Украину в каком-то виде пока еще представляется возможным. Однако это должна быть исключительно мирная страна, не представляющая для России ни малейшей угрозы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки, отметив Краматорск и Славянск.