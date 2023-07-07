Небензя поднял на смех «доказательства» Запада по применению РФ иранских БПЛА на Украине

Официальный Тегеран неоднократно ранее заявлял, что обвинения киевского режима в применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине представляют собой всего лишь плод фантазии украинских властей.

Выступая на заседании Собеза ООН в четверг, 6 июля, российский постпред Василий Небензя назвал представляемые регулярно странами Запада вместе с Украиной «доказательства» применения Москвой иранских беспилотников на Украине комичными, передает ТАСС.

«Некоторые же «фотодоказательства» и вовсе носят комичный характер. В СМИ широко разошлась фотография Владимира Зеленского якобы с дроном «Шахед», — заявил Небензя, показав всем присутствующим то самое фото украинского лидера, ставшее уже давно мемом в соцсетях.

Как отметил постпред, все так называемые доказательства коллективного Запада всего лишь «подозрения» и «оценки», взятые из из открытых источников в сети.