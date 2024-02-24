России искренне жалко тех простых граждан Украины, которых киевский режим ежедневно бросает в кровавую мясорубку, заставляя против из воли умирать за геополитические интересы Запада, заявил постпред России Василий Небензя.

Как сообщает РИА Новости, на заседании Совета безопасности ООН в субботу, 23 февраля, где рассматривалась тема конфликта на Украине, российский дипломат посетовал, что западным кукловодам Киева на это все равно. А для россиян украинцы по прежнему остаются братским народом.

«Жалко несчастных украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада», — сказал он.

Ранее, выступая в ООН, Небензя заявил, что Россия готова воевать на Украине до конца.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.