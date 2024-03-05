Небензя: РФ призывает вернуть уволенных сотрудников БАПОР

РФ призывает к пересмотру до выяснения обстоятельств решения об увольнении 12 сотрудников БАПОР, с которыми были расторгнуты контракты после того, как Израиль выдвинул обвинения в их сторону в сотрудничестве с ХАМАС. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Генассамблеи организации, его слова передает информагентство РИА Новости .

Дипломат указал на то, что данные сотрудники были уволены незамедлительно и без проведения расследований после обвинений со стороны Израиля. Небензя подчеркнул, что эта мера была беспрецедентной и необоснованной. Российская сторона призывает к пересмотру данного шага до того, как будут выяснены все обстоятельства случившегося, заявил постоянный представитель.

Подозрения не являются основаниями для таких радикальных действий, подчеркнул представитель дипломатической миссии.

Более того, отметил дипломат, обвинения в адрес сотрудников агентства не могут и не должны использоваться для очернения всей структуры ООН.