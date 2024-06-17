Действующий на Украине режим не способен договариваться и теперь РФ окончательно в этом убедилась, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя в понедельник, 17 июня. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Дипломат напомнил о том, что российская сторона многократно говорила о своей готовности к диалогу. В 2022 году переговорщики РФ парафировали Стамбульские договоренности, подчеркнул он. Но подобный выход на мирное решение конфликта с его оперативностью оказался не нужен западным союзникам Киева и они этому воспрепятствовали, отметил Небензя.

Постпред также напомнил о том, что представители украинского руководства напрямую признавали, что тогда диалог был прерван из-за британского премьера Бориса Джонсона. Единственный вывод, сделанный Россией в результате – режим Зеленского является недоговорноспособным, заявил Небензя.

Ранее украинский министр иностранных дел Кулеба заявил, что Россия будет приглашена на вторую конференцию по Украине.