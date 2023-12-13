Небензя сравнил происходящее в Газе с блокадой Ленинграда, а Израиль с нацистами

Происходящие со времени вторжения Израиля на территорию сектора Газа события являются калькой с того, что было во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Как заявил российский дипломат, ему трудно поверить, что подобное происходит в наше время, но это факт.

«Мне на память приходит блокада Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны, которая длилась почти 900 дней и унесла в результате бомбардировок и голода жизни более чем миллиона ленинградцев. Неужели и Газе уготована такая же судьба? Невозможно себе представить, что это происходит в наше время», — цитирует Небензю РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, Россия надеется, что Совет безопасности ООН вслед за Генассамблеей международной организации сможет довести до логического завершения требования о полном прекращения огня в палестинском анклаве.

«Таким образом организация наконец-то сможет выполнить свои функции», — заключил Небензя.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».