ВСУ совершали ракетный удар по российскому военно-транспортному борту Ил-76 в Белгородской области при непосредственном участии США, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Как сообщил дипломат на экстренном заседании Совбеза ООН, Москва обладает неопровержимыми доказательствами применения украинскими боевиками американского ракетного комплекса Patriot.

«Доказательства, которыми владеет Москва, не оставляют сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления», - подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что американский Госдеп до сих пор данную информацию никак не прокомментировал, «лицемерно предложив сделать это представителям Киева».

Напомним, в ходе проведенного СК РФ расследования выяснилось, что удар их американского ЗРК по самолету был нанесен из села Липцы Харьковской области. К настоящему времени уже найдены более 670 фрагментов тел и личные документы военнослужащих ВСУ.