Небензя заявил, что Россия предупреждала ООН о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС

Постоянный представитель РФ при Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Россия предупреждала генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о планах Украины совершить диверсию на Каховской ГЭС. Об этом постпред России заявил в пятницу, 23 июня. Его слова приводят РИА Новости.

«Не можем не отметить наше разочарование тем, как действовала, и продолжает действовать наша всемирная организация. О замыслах Киева в отношении Каховской ГЭС мы предупреждали генерального секретаря в своем письме еще 21 октября прошлого года. Ничего сделано не было», – сказал Небензя.

ВСУ обстреляли верхнюю часть Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате атаки были повреждены задвижки станции и произошел бесконтрольный сброс воды из Каховского водохранилища.

Были затоплены больше 18 населенных пунктов, в том числе город Новая Каховка и Херсон. Погибли не менее 46 человек.

На данный момент большая часть воды ушла из городов и населенных пунктов Херсонской области. Власти Херсонской и Запорожской областей заявляли, что инцидент негативно повлиял на экологию регионов.