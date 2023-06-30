На прошедшем заседании Совета Безопасности ООН, постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что для того, чтобы конфликт на Украине закончился, США должны отдать соответствующий приказ своим «вассалам», находящимся в Киеве.

Небензя заявил, что хозяева с Запада должны приказать киевским подчиненным прекратить конфликт. Он указал на то, что отсутствие подобных приказов говорит о том, что Штаты не хотят и не будут прекращать конфликт. Российский постпред заявил, что у США есть «аппетит» к продолжению этого конфликта и они ожидают, что Россия проиграет в нем.В заключение дипломат заявил только, что США не дождутся поражения РФ.

Накануне, постпред РФ сообщил, что шанс на урегулирование конфликта путем переговоров был упущен Украиной еще весной 2022 года, и в этом виноваты США и Евросоюз.