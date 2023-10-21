Небензя заявил о девальвации ценностей Евросоюза

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ценности Евросоюза девальвировались из-за оказания военной помощи Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе открытых дебатов в Совбезе ООН, его слова передает издание ТАСС .

Небензя заявил, что Евросоюз последовательно готовил Украину к столкновению с Россией на протяжении большого количества лет. Он также указал на то, что ЕС обесценивает свои же нормы, когда допускает поставки вооружений в зоны вооруженных конфликтов.

Российский дипломат отдельно отметил, что ЕС негативно влияет на процесс нормализации в ситуации между Арменией и Азербайджаном. Небензя считает, что это указывает на геополитические амбиции союза и его стремлении к колонизации уязвимых стран. Постпред считает, что это является причиной хаоса и насилия в этих самых государствах.