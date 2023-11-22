Небензя заявил об отсутствии доказательств размещения ХАМАС в жилых объектах

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что убедительных доказательств размещения боевиков палестинской группировки ХАМАС в жилых объектах нет. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН в среду, 22 ноября.

«Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них (прим. – жилых объектах) командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого», – сказал Небензя.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в секторе Газа происходят массовые убийства и ранения детей в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также нападения с ее стороны на школы и медицинские учреждения.

Небензя напомнил, что под удар попадают мечети и церкви, лагеря для беженцев, а также объекты ООН, где укрываются местные жители от бомбежек, в числе которых дети и женщины. Постпред РФ также назвал ситуацию в Газе нарушением гуманитарного права.

Конфликт в секторе Газа продолжается с 7 октября. В этот день боевики ХАМАС выпустили по израильским городам порядка пяти тысяч ракет, а также вторглись через южную границу государства, откуда в заложники были взяты более 200 человек.

С 27 октября ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа. Израильские военные штурмуют различные объекты, которые, по утверждению ЦАХАЛ, принадлежат командованию ХАМАС, а также в которых размещают свои базы боевики.