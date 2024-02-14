Небензя: западные корпорации являются главными бенефициарами роста цен на продукты

Крупные корпорации на Западе являются главными бенефициарами роста продуктовых цен в мире. В то же время, коллективный Запад огульно обвиняет РФ в создании продовольственного кризиса. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ организации.

Представитель дипмиссии РФ указал на то, что согласно оценкам специалистов ООН, технически острого продовольственного дефицита в мире нет.

Дипломат выразил мнение, что проблема кроется в распределении продовольствий. Он подчеркнул, что на Западе запасы копятся в избытке, в то время, как в развивающихся странах наблюдается дефицит. По словам постпреда, крупнейшим мировым производителям данной продукции выгодно поддерживать высокие цены.

Запад обвиняет РФ в глобальном кризисе, но умалчивает, что крупнейшие корпорации Запада – главные бенефициары данного кризиса, добавил Небензя. Он объяснил, что подразумевается «большая четверка» компаний в сфере, на которую приходится до 90% глобального оборота товаров АПК.

Небензя также указал на то, что дочерние подразделения данных компаний на территории Украине владеют более чем 17 из 32 миллионов гектаров пахотных земель в стране., Они пользуются кризисом и наращивают объемы скупки местных сельхозугодий по низким ценам, добавил дипломат.