Небезня заявил, что США угрожают безопасности северо-восточной Азии

Соединенные Штаты являются угрозой для мира и безопасности северо-восточной Азии, но пытаются отвлечь всеобщее внимание от этого, созывая заседания Совбеза ООН. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, его слова передает издание РИА Новости .

Он заявил, что сегодняшнее заседание СБ организации является лицемерной попыткой Штатов увеличить давление на Пхеньян и отвлечь всеобщее внимание от действий Вашингтона и его союзников в этом регионе. Небензя заявил, что действия американского правительства и являются настоящей угрозой для мира и безопасности региона.

Представитель РФ заявил, что правительство Штатов, как и всегда, бросается обвинениями в других, отказываясь признавать свою ответственность за эскалацию ситуации на северо-востоке континента.