«Небольшой отпуск»: Белый дом рассказал, куда уехала Харрис после поражения на выборах

Вице-президент США Камала Харрис взяла перерыв после недавних выборов президента страны, в ходе которых она понесла поражение. По информации пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Харрис находится на Гавайях, где проводит время с семьей.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Харрис, представляющая демократическую партию, набрала 226 голосов выборщиков, в то время как ее соперник от республиканской партии Дональд Трамп получил 312 голосов, став победителем голосования.

После объявления результатов выборов Харрис признала свое поражение и поздравила Трампа с победой. Она заверила граждан о своей приверженности к мирной передаче власти. С тех пор она приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню ветеранов, однако больше не появлялась на публике.

Харрис стала первым кандидатом от демократов за последние 20 лет, который набрал меньше голосов от населения. Несмотря на значительные финансовые вложения в свою кампанию, составившие $1,5 млрд за 15 недель, ей не удалось удержать ключевые штаты, которые стали решающими для итогового результата выборов.

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