Белый дом ответил на пуск российской ракеты «Орешник» по Украине

Недавний запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр».

Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — отметила Жан-Пьер, выступая на брифинге перед журналистами в четверг, 21 ноября.

Представитель Белого дома также добавила, несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.