Недооценку Америкой российского ядерного арсенала назвали «смертельной ошибкой Байдена»

Белый дом не верит в то, что Владимир Путин решится пустить подобное оружие в ход.

Свою точку зрения на текущую обстановку в мире изложил австралийский профессор Джозеф Сиракуза в издании Sky News. Он считает, что нынешний президент Соединенных Штатов полностью оторван от реальности. Он изолирован от правдивой информации «политическими придворными и прихлебателями». Поэтому его публичные заявления совершенно не соответствуют действительности. В частности, он в очередной раз сказал, что не видит никакой перспективы применения Москвой ядерного оружия.

«Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», - подчеркнул Сиракуза.

По его мнению, по территории Украины проходят «красные линии», крайне важные для России. Поэтому Америке не надо лезть в эту сферу, без нужды раздражая РФ и заставляя ее давать адекватный ответ.