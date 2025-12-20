Российский посол в Норвегии Николай Корчунов в интервью РИА Новости заявил , что заявления генсека НАТО Марка Рютте вызвали недоумение среди норвежских экспертов.

Поводом стала откровенная лесть Рютте в адрес Дональда Трампа, которого тот публично назвал «папочкой», а также его общая риторика.

По словам Корчунова, особую критику высказал бывший представитель Норвегии при альянсе Кай Эйде. Опытный дипломат охарактеризовал действия Рютте как непоследовательные и нагнетающие излишние военные страхи в Европе. Эйде отметил «недостаток мудрости и глубины» у главы НАТО, указав, что его поверхностность проявляется в тяге к броским публичным заявлениям вместо сдержанного отстаивания согласованной линии организации.

Что касается призывов Рютте к срочному наращиванию оборонных расходов для предотвращения крупной войны, то, как отметил посол, официальный Осло предпочитает их не комментировать, следуя принципу не «выносить сор из избы».

Ранее сообщалось о том, что Путин предложил Рютте почитать стратегию нацбезопасности США.