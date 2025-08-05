«Недоволен, но договаривается»: Трамп направил спецпосланника в Россию в РФ на фоне угроз санкций

У президента США Дональда Трампа вызывает недовольство позиция России и его лидера Владимира Путина. Но, несмотря на это, он по-прежнему считает, что дипломатическое решение конфликта на Украине возможно, заявила представитель госдепа США Тэмми Брюс.

Недавно Брюс подтвердила, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе, но детали визита раскрывать не стала.

5 августа британское издание Financial Times сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против танкеров, связываемых с РФ, и принятия других мер против России.

Ранее сообщалось о том, что Европа и США скептически восприняли заявления Трампа по Украине.