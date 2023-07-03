Нефтеперерабатывающие заводы Индии начали расплачиваться с Россией юанями

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали расплачиваться с Россией юанями. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters в понедельник, 3 июля.

По информации правительственных источников, новую схему оплаты уже попробовала компания Indian Oil Corporation в июне. Предприятие стало первым в Индии, которое расплатилось за часть импорта нефти с Россией в китайской валюте.

«Некоторые переработчики платят в других валютах, таких как юани, если банки не желают осуществлять расчеты в долларах», – сказал источник.

Также, по данным агентства, две частные нефтеперерабатывающие компании Индии также начали пользоваться схемой с юанями для оплаты российского ресурса. Источник издания уточнил, что другая часть импорта оплачивается в индийской валюте – дирхамах.

Согласно данным из отчета Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), Россия по итогам апреля 2023 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию несмотря на введение Европейским союзом потолка цен на российскую нефть.

Согласно нововведениям, за поставку одного барреля нефти по морю из РФ, страны Евросоюза и G7, могут осуществить платеж на уровне 60 долларов.