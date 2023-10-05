Нехватка денег США на Украину скоро начнет беспокоить Киев

Нехватка американских средств на помощь Украине вскоре превратится в серьезную проблему для Киева. Об этом сообщил американский телевизионный канал CNN со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена считают, что исчерпание бюджета на финансирование для Украины является вопросом недель. Вскоре это вызовет волну беспокойств на поле боя, предрекают в CNN.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что у администрации американского президента хватит денег на оказание военной поддержки Киеву еще в течение 2 месяцев.

Согласно данным канала, после нашумевшего отстранения спикера из конгресса, администрация активно работает над поиском решений проблемы с поддержкой украинского правительства.