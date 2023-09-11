«Неидеальный губернатор»: политолог рассказал, чего можно ждать от выбранных глав Воронежской и Кемеровской областей

Действующие главы Воронежской и Кемеровской областей Александр Гусев и Сергей Цивилев победили на выборах губернаторов регионов. Об этом говорят обнародованные данные ЦИК.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий назвал государственных деятелей профессионалами своего дела и рассказал, чего ждать от них на постах, которые они уже занимают не первый год.

«Я знаю, что они отличись оперативностью, без колебаний выполняли поставленные задачи. Они имеют отношение к правящей партии, поэтому нет разногласий, нет в их регионах отдельного княжества. Когда руководит политик от правительственной партии, все под контролем и стабильно», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, чего-то сверхъестественного от Гусева и Цивилева ждать не стоит. Но в то же время они способны дать людям стабильность и спокойствие.

«Я думаю что-то кардинально нового Гусев не предложит, но будет оперативно выполнять задачи и следить за порядком в регионе, как и раньше. Цивилев — неидеальный губернатор, в Воронеже немало проблем до сих пор, но его регион и не выглядит заброшенным. Главный акцент здесь на готовности оперативно среагировать на команду свыше и поддерживать порядок, ликвидируя главные проблемы населения», — подчеркнул Галицкий.

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