Сергей Колунов об итогах голосования в Подмосковье: регион продолжит быть лидером
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Депутат Госдумы России Сергей Колунов прокомментировал результаты голосования в Подмосковье. Он отметил, что в регионе продолжится курс на перемены.
Так, по словам Колунова, в области продолжат строить и капитально ремонтировать образовательные, спортивные, медицинские учреждения. Продолжится развитие социальной и транспортной сфер, а также сферы ЖКХ, продолжил депутат.
Колунов добавил, что сам убедился в легитимности процесса голосования, проверив работу трех десятков избирательных участков в семи муниципалитетах.
«Выборы прошли прозрачно! Подмосковье – регион-лидер, и продолжит им быть», - заключил он.