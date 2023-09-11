Сергей Колунов об итогах голосования в Подмосковье: регион продолжит быть лидером

Депутат Госдумы России Сергей Колунов прокомментировал результаты голосования в Подмосковье. Он отметил, что в регионе продолжится курс на перемены.

Так, по словам Колунова, в области продолжат строить и капитально ремонтировать образовательные, спортивные, медицинские учреждения. Продолжится развитие социальной и транспортной сфер, а также сферы ЖКХ, продолжил депутат.

Колунов добавил, что сам убедился в легитимности процесса голосования, проверив работу трех десятков избирательных участков в семи муниципалитетах.